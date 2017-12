Malore nel sonno, pensionato trovato morto nella sua abitazione

CONEGLIANO E' stato probabilmente stroncato da un infarto, nel sonno. Tragedia nel pomeriggio di mercoledì a Monticella di Conegliano, in viale Veneto, all'incrocio con via Udine. A perdere la vita Per Pietro Lorenzet, pensionato di 70 anni: per lui non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi da parte del Suem 118. I vigili del fuoco di Conegliano sono stati costretti ad abbattere la porta della sua abitazione in cui viveva solo. Ad allertare i soccorsi sono stati i famigliari, preoccupati perchè dal pomeriggio della giornata di Santo Stefano non avevano più sue notizie. Nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali.