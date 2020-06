Marijuana in auto, ragazza 23enne finisce nei guai

Controlli straordinari nei giorni scorsi, in tutto il coneglianese, del Commissariato di polizia e del reparto prevenzione crimine di Padova. Gli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente, Vincenzo Zonno, hanno arrestato in piazzale Zoppas R.M., 36enne marocchino, destinatario di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Venezia per una pena da scontare in carcere. Lo stesso, senza fissa dimora, con vari alias e numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato rintracciato in serata mentre era in compagnia di altri cittadini stranieri (alcuni di questi sono stati deferiti per violazione del foglio di via con divieto di ritorno a Conegliano).

Nel corso di altro controllo svolto dagli agenti con l’ausilio dell’unità cinofila, ieri pomeriggio, martedì, in via don Bosco sono stati sorpresi tre cittadini gambiani, in possesso di circa 4 grammi di hashish e 2 di marijuana. Segnalati in via amministrativa anche un residente a Mareno, trovato in possesso di alcuni spinelli, e una insospettabile ragazza di 23 anni, di San Vendemiano, mentre circolava in autovettura con una discreta quantità di marijuana al seguito per uso personale, ai quali sono state ritirate le patenti di guida.