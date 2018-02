Polizia ai giadinetti: beccati pusher e cliente

CONEGLIANO Intervento degli agenti del Commissariato di Conegliano, mercoledì pomeriggio, ai giardinetti di via San Giovanni Bosco. I poliziotti hanno colto sul fatto uno spacciatore, un cittadino del Gambia, ed un giovane cliente che stava acquistando alcune dosi. Lo straniero è stato trovato in possesso di alcune piccole dosi di marijuana e di alcune banconote di piccolo taglio. Durante una perquisizione domiciliare gli agenti hanno sequestrato altri 20 grammi di droga e due cellulari. Per il gambiano è scattata una denuncia per spaccio mentre il cliente sarà segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.