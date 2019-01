Borseggiatrici al mercato, scoperte e bloccate dagli agenti del Commissariato

Tre borseggiatrici, ladre specializzate con numerosi precedenti in tutto il Veneto e non solo, sono finite venerdì mattina nella rete dei controlli degli agenti del Commissariato di Conegliano. I poliziotti, anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, sono riusciti a bloccare e accompagnare negli uffici del Commissariato H.L., una 20enne di Udine e due trevigiane di 27 e 50 anni, M.G. e R.A. . La prima ladra "manolesta" è stata in particolare sorpresa a coprire con il proprio scialle il borsello di un anziano, tentando così di alleggerire l'uomo del portafogli. L'uomo, scoperta la ladruncola, ha subito lanciato l'allarme: per la 20enne e le due complici è stato inutile il tentativo di fuga, sono state fermate poco dopo dai poliziotti. Per il terzetto è scattata una denuncia per furto aggravato. Accertamenti sono in corso per scoprire se le donne siano o meno responsabili di altri episodi simili avvenuti a Conegliano nei giorni scorsi.