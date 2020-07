Aggredisce a calci e pugni un poliziotto, spray urticante per bloccarlo

Un coneglianese di 29 anni è stato arrestato, nel pomeriggio di giovedì, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, dagli agenti del Commissariato di Conegliano. L'episodio di cui il giovane si è reso protagonista è avvenuto all'angolo tra via Pittoni e piazzale Zoppas. Qui una pattuglia delle volanti ha fermato uno straniero per inottemperenza foglio di via obbligatorio. L'uomo è stato controllato mentre si trovava con altre persone, tra cui un 29enne. Questi ha esordito insultando gli agenti, poi si è scagliato contro uno dei poliziotti, prendendolo a calci e pugni. Per placare la furia del 29enne gli agenti hanno dovuto utilizzare lo spray urticante per bloccarlo. Il giovane, con vari precedenti alle spalle, è stato arrestato e portato in carcere questo vari precedenti. I due agenti aggrediti, costretti a ricorrere alle cure del personale medico del pronto soccorso di Conegliano, hanno riportato ferite guaribili con 7 e 3 giorni di prognosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.