Rapine a colpi di accetta, il 20enne resta rinchiuso in carcere

Il gip ha confermato le misure cautelari a carico dei due giovani che venerdì scorso sono stati arrestati dopo aver tentato due rapine a mano armata a Conegliano, la prima ai danni del supermercato Eat's di Via Battisti e la seconda nel negozio di elettronica di via Roselli "Cash for Phones".

Si tratta del 20enne coneglianese R.P. e dell'amico 25enne senegalese S.K., residente a Vazzola, che almeno per ora resteranno rispettivamente in custodia cautelare nel carcere di Santa Bona e agli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione dei fatti al momento di tentare il colpo ai danni del negozio di elettronica il 20enne avrebbe brandito una accetta con cui avrebbe cercato ripetutamente di colpire il proprietario 53enne dell'esercizio commerciale, che aveva reagito alla rapina e che ha tentato di disarmare il giovane rapinatore. Nella collutazione il 53enne ha riportato una profonda ferita lacero contusa ad una mano, poi medicata al pronto soccorso e giudicata guaribile in dieci giorni.