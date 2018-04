Choc a Conegliano, 20enne aggredito e rapinato dal branco

CONEGLIANO Accerchiato, picchiato e rapinato del suo I-phone e di una collanina d'oro, da una banda di giovani composta da una decina di giovani. Vittima di questo brutale agguato un ragazzo 20enne di Spresiano. L'episodio è avvenuto in piazza San Martino a Conegliano lunedì pomeriggio, poco dopo le 15.40. Uno degli aggressori, un giovane marocchino di 20 anni, è stato denunciato per lesioni e rapina in concorso dai carabinieri di Conegliano che ora indagano per dare un volto e un nome anche agli altri responsabile dell'episodio.