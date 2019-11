Incubo finito, Letizia rintracciata a Piacenza

Letizia è stata rintracciata in un appartamento nel centro di Piacenza, in Emilia, a casa della sorella del suo fidanzato, e sta bene. Nella prossime ore farà finalmente ritorno a Conegliano, non appena la madre Ioana giungerà nel capoluogo della provincia emiliana. L'appello della genitrice della 17enne, scomparsa domenica scorsa dopo essere andata ad una funzione religiosa ortodossa, è stato dunque raccolto. La ragazza aveva comunicato con la madre nella giornata di ieri, giovedì, con una videochiamata in cui annunciava di non voler fare ritorno a casa. I carabinieri di Conegliano, il cui lavoro non si è mai fermato in questi giorni, sono riusciti a scovare dove la 17enne si era nascosta. Ad essere fatale sarebbe stata una telefonata della giovane in cui la stessa aveva chiesto di non essere cercata.

I carabinieri di Piacenza hanno bussato all'appartamento, in cui si trovava la 17enne, attorno alle 12.30 di oggi, venerdì. La giovane era in compagnia di due connazionalI: la sorella del fidanzato (che vive in Germania) e il compagno, entrambi di circa 20 anni. La ragazza, in buona salute, ha raccontato di aver raggiunto Piacenza a bordo di un treno, preso a Conegliano domenica scorsa prima di sparire nel nulla. Per i due giovani che l'hanno ospitata, favorendone la fuga, potrebbe scattare una denuncia per il reato di sottrazione consensuale di minore.