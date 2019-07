Rocambolesco inseguimento con la polizia locale, due denunciati

Rocambolesco inseguimento nella serata di mercoledì, poco dopo le 20, tra Conegliano e Santa Lucia di Piave. Protagonisti, loro malgrado, gli agenti di una pattuglia della polizia locale coneglianese, a bordo di una Alfa 159, ed una Fiat Punto bianca, con a bordo due uomini. I vigili avevano rintracciato il mezzo, senza assicurazione, nei pressi di un centro scommesse, posteggiato lungo una laterale di viale Italia . Quando l'uomo alla guida, un 49enne, C.G., ed un amico 64enne, D.R.G., sono saliti a bordo dell'utilitaria, gli agenti della polizia locale hanno ordinato l'alt.

Tutto inutile. Il 49enne, con precedenti per stupefacenti, ha rischiato di provocare vari incidenti, tentando pure di speronare il veicolo di servizio della polizia locale. Gli agenti sono riusciti a fermare la fuga della Punto nella zona di Sarano: durante il tragitto dal mezzo è stata lanciata via una dose di cocaina. Per il 49enne è scattata una denuncia per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a verbali per diverse centinaia di euro. Il mezzo è stato inoltre confiscato.