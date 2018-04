Conegliano: Teodoro Wolf Ferrari incontra la letteratura

CONEGLIANO Continuano senza sosta le iniziative collaterali legate alla mostra "Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio", aperta fino a domenica 24 giugno a Palazzo Sarcinelli. Da giovedì 12 aprile, per 6 giovedì di fila più il grande finale di venerdì 25 maggio, l'androne di Palazzo Sarcinelli ospiterà, alle ore 18.00, la presentazione di 7 opere letterarie scritte da artisti locali, che avranno l'onore di presentare il proprio libro nel Palazzo che proprio quest'anno compie 500 anni dalla sua costruzione.In questi appuntamenti, l'ingresso alla mostra sul paesaggista veneziano sarà gratuito e l'apertura estesa sino alle ore 20.00.

"Sarcinelli...legge", questo il nome della rassegna, è organizzata da Enocultour - Associazione Culturale, in stretta collaborazione con il Comune di Conegliano e supportata da Civita Tre Venezie, promotrice della mostra. Si partirà quindi giovedì 12 aprile con la presentazione di "E venne il gatto", terzo lavoro letterario dell'autrice Paola Salvador Deganello, coneglianese e laureata in Scienze Biologiche all’Università di Padova. "E venne il gatto" racconta la storia, realmente accaduta, di un giovane ebreo che lascia la sua famiglia a Leopoli in Polonia, intorno al 1930, e giunge in Italia, a Padova, dove si laurea in ingegneria. Ben presto, a causa delle leggi razziali, vive la tragedia, comune agli altri ebrei italiani, di perdere lavoro e sicurezze, nonché, divenuto apolide, di venire imprigionato in un campo di internamento a Ferramonti di Tarsia.

Giovedì 19 aprile sarà il turno di Erminio Mazzucco con "Il crimine e l'arte", poi a seguire Daniele Pezzali (giovedì 26 aprile, "Da via Paolo Sarpi all'Oriente"), Daniele Donegà (giovedì 3 maggio, "Poesie per Cima"), Gianluca Ascione (giovedì 10 maggio, "Le canaglie del Venerabile"), Roberta Sorgato (giovedì 17 maggio, "Anima e dintorni"). Grande finale venerdì 25 maggio, straordinariamente alle ore 20.30, con Renato Casaro che presenterà il suo "The art of movie painting. L'arte di dipingere il cinema". L'ingresso alle presentazioni è gratuito.