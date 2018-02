Conegliano, Sgarbi atteso a Palazzo Sarcinelli per la mostra sul paesaggio

CONEGLIANO Quello tra l'istrionico critico d'arte e la città di Conegliano è un matrimonio oramai indissolubile. "Ci stiamo preparando ad accoglierlo non solo con un tributo da tutto esaurito al Teatro Accademia ma anche con una bellissima mostra sul paesaggio a Palazzo Sarcinelli. Nell'anno della candidatura delle nostre colline a patrimonio Unesco la sua presenza qui è un valore aggiunto, una conferma del reale interesse che pubblico e critica nutrono per le nostre valenze naturalistiche, artistiche ed architettoniche" così l'assessore alla cultura Gaia Maschio che nei giorni scorsi aveva incontrato il critico d'arte.

Sgarbi è molto attento alla proposta che è stata fatta per questo inizio d'anno con una meravigliosa mostra su Teodoro Wolf Ferrari. "Mi ha chiesto molto di questa mostra e mi ha confermato che la proposta culturale che abbiamo fatto è molto valida, con un artista di grande bravura. E' molto impaziente di vederla, mi ha detto - aggiunge l'assessore - Nell'anno della candidatura Unesco Conegliano e Civita Tre Venezie hanno fatto un omaggio al territorio che siamo certi eleverà ulteriormente a livello culturale. Quella proposta dal'Italia all'Unesco è infatti una candidatura del paesaggio culturale, testimonianza delle meraviglie che può creare il dialogo armonioso tra l'uomo e la natura". Vittorio Sgarbi è atteso a Conegliano in occasione del suo monologo al Teatro Accademia di lunedì 12 febbraio per il quale si annuncia un tutto esaurito. Nella stessa giornata Palazzo Sarcinelli gli aprirà le porte per una sua visita.