Pulizia dei pavimenti, Spontex in tour anche al Conè di Conegliano

CONEGLIANO E’ iniziato il Casa Spontex Tour, il viaggio itinerante dell’azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti per la pulizia della casa all’interno dei principali Centri Commerciali del nord Italia. Fino al 10 luglio, saranno 10 le tappe del tour che vedranno come protagonista Full Action System, il primo sistema senza cestello e con risciacquo attivo, che rende estremamente facile, veloce ed efficace la pulizia dei pavimenti.

La casa itinerante delle pulizie Spontex sarà presente per 8 giorni all’interno di ciascuna location. La casa itinerante delle pulizie Spontex sarà presente per 8 giorni all’interno di ciascuna location. Fino al 12 giugno sarà la volta del centro commerciale Centro Coné di Conegliano che ospiterà Casa Spontex, uno stand personalizzato che racconterà ai visitatori il facile utilizzo di Full Action System in maniera dinamica, interattiva e originale. Dal lunedì al venerdì una hostess virtuale sarà affacciata alla finestra di Casa Spontex e fermerà chiunque le passerà davanti grazie ad un sensore di movimento integrato e racconterà di Full Action System e dei suoi “superpoteri” in modo innovativo e tecnologico. Il sabato e la domenica invece, a intrattenere il pubblico con dimostrazioni pratiche e simpatici sketch saranno Claudio Marmugi e Franco Dolce, due personaggi di spicco della televisione italiana attuale. Non mancheranno allegria, ironia e irriverenza, tutti ingredienti che caratterizzano i due conduttori e il brand Spontex.

Di seguito tutte le date del tour e, per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.casaspontex.it:

5-12 giugno > Centro Coné – Conegliano (TV)

12-19 giugno > Nave Del Vero – Marghera (VE)

19-26 giugno > ShopVille – Casalecchio di Reno (BO)

26 giugno – 3 luglio > Mondovicino – Mondovì (CN)

03-10 luglio > Villanbova di Castenaso (BO)