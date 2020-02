Trasporta eroina in treno, arrestata 43enne insospettabile

Durante lo scorso week end i poliziotti del Commissariato di Conegliano hanno arrestato un’insospettabile 43enne di Vittorio Veneto. Nel corso di uno monitoraggio ad ampio raggio eseguito da agenti di polizia e in borghese il sabato pomeriggio presso la stazione dei treni di Conegliano, la stessa è stata sottoposto a controllo specifico ed è stata sorpresa con una partita di droga, del tipo eroina. La 43enne è stata posta agli arresti domiciliari a disposizione della Procura di Treviso, con successiva convalida in data odierna all’esito dell’udienza per direttissima.