Tassa sull'ombra delle insegne a Conegliano: negozianti infuriati

CONEGLIANO Se ne stanno occupando i media nazionali, La 7, il Corriere della Sera, il Sole 24 ore e perfino il prestigioso quotidiano britannico "The Guardian" ha dedicato ampio spazio alla notizia, in prima pagina. Parliamo dell'ormai famigerata "tassa sull'ombra" di Conegliano. Si tratta della prescrizione che equipara l'ombra proiettata dall'insegna di negozi e bar ad un'occupazione di suolo pubblico, soggetta dunque alla relativa imposta. Ad alzare le barricate è stata fin da subito l'Ascom Confcommercio coneglianese che l'ha giustammente definita una "gabella medioevale" e difenderà a spada tratta i suoi associati.

Lo scorso a Conegliano era scoppiato già un caso molto simile, legato all'ombra delle tende degli esercizi commerciali. All'epoca la protesta dei commercianti indusse il Comune a fare un passo indietro, modificando la norma del regolamento municipale. Questa volta la facceda è più complessa, perchè l'imposizione fiscale deriva da un decreto legge nazionale, che Abaco, la società a cui il Comune ha affidato la riscossione dei tributi, ha applicato alla lettera. Il primo cittadino Floriano Zambon ha già annunciato di voler neutralizzare anche questa tassazione ed ha già chiesto lumi al ministero dell'Economia. La scadenza delle cartelle esattoriali, però, è vicina: il 31 gennaio.

Il Comune di Conegliano, peraltro, è l'unico in cui questa tassa è applicata. Ad Ascom Confcommercio, non risultano altri casi simili. Va detto che i negozianti interessati dal pagamento di questa tassa sono circa una ventina e dovrebbero sborsare complessivamente 300 euro. Pochi denari, certo, ma sufficienti a far divampare il caso.