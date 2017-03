Canna fumaria malfunzionante, tetto distrutto da un incendio

CONEGLIANO Allarme giovedì sera a Conegliano in viale Italia per un incendio che ha coinvolto un'abitazione di due piani. Le fiamme hanno interessato principalmente il tetto dello stabile con almeno 50 metri quadrati di copertura andata semidistrutta. A causare il rogo probabilmente il surriscaldamento della canna fumaria. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Conegliano che hanno lavorato fino a notte tarda per mettere in sicurezza l'edificio e i carabinieri. I danni sono molto ingenti.

