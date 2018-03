In auto coltelli e tirapugni, nei guai studente di 20 anni

CONEGLIANO Uno studente di 20 anni, residente a Cordignano e senza precedenti di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato fermato la scorsa notte in via Carducci a Conegliano da una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri. Controllando l'utilitaria su cui il 20enne viaggiava i militari hanno trovato un tirapugni e due coltelli. Il materiale è stato sequestrato.

Per lo stesso reato i carabinieri di Belluno hanno denunciato M.K., 38 anni, un marocchino domiciliato nel trevigiano ma di fatto senza fissa dimora. L'uomo nella tarda serata di martedì, durante i controlli dei carabinieri presso la stazione ferroviaria di Belluno, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 15 cm di cui 6 di lama.