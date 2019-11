Il vento sferza la Marca, decine di alberi caduti: superlavoro dei vigili del fuoco

Prima la pioggia, battente, poi le raffiche di vento, fortissime, che si sono abbattute sulla Marca causando ovunque danni e disagi per alberi caduti, rami e piante sradicate e finite sulle strade e in alcuni casi sulle auto in sosta. Sono stati complessivamente ottanta gli interventi dei vigili del fuoco di Treviso dalla serata di martedì a queste ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Numerosi i black out che si sono verificati, a macchia di leopardo, in tutta la provincia.

Numerosi interventi a Conegliano, tra cui uno particolarmente critico nei pressi della rotatoria con via San Giuseppe: alcune luminaria natalizie si sono staccate restanto appese solo per il cavo ad una altezza di circa sei metri. A Treviso, in via San Bartolomeo alcune transenne da cantiere sono finite sulla strada, a cinquanta metri dalle scuole in cui si trovavano. Le piante hanno occupato parte della sede stradale in via Oriani, in via Zermanese, in via Piave nei pressi dello stadio Tenni, e in via Ghirlanda, poco distante dalla provincia.

Nel corso della notte i vigili del fuoco sono intervenuti per sistemare insegne, impalcature, pali Telecom ed Enel. Tutti i mezzi e uomini del comando provinciale dei pompieri sono stati impegnati nell'emergenza con l'ausilio della protezione civile di Treviso, Montebelluna, Conegliano (foto qui sopra), e dell'associazione Alpini. Tra i Comuni colpiti dai danni causati dal vento ci sono Fregona, Casale sul Sile, Riese Pio X, Castelfranco, Vittorio Veneto, Susegana e Montebelluna dove, oltre agli alberi, sono cadute anche alcune pensiline di negozi e altre attività. Numerose strade nel Quartier del Piave, da Pieve di Soligo fino a Tarzo, Revine Lago e Susegana, sono rimaste a lungo interdette al traffico a causa di alberi caduti per il forte vento. Un albero è caduto sopra a tre macchine a Castelfranco, in via Romagna (foto qui in basso), miracolosamente senza provocare feriti.