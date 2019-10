Il pianoforte venduto on line è una truffa, 27enne denunciata

Mette in vendita un pianoforte su internet, riceve una caparra dal potenziale acquirente e poi sparisce nel nulla, senza mai consegnare nulla dopo l'accredito del denaro. Si tratta della classica "truffa on line" quella in cui è incappato, suo malgrado, un 63enne di origini spagnole che vive nel coneglianese. L'uomo ha subito denunciato ai carabinieri della stazione di Conegliano l'episodio e gli investigatori sono riusciti a dare un nome ed un volto all'autore della macchinazione.

Ad essere denunciata è stata una 27enne, impiegata, nubile, originaria del vicentino ma residente a Salzano, nel veneziano. L'uomo, dopo aver visto l'inserzione on line, ha subito contattato la venditrice per chiedere informazioni circa il pianoforte. Dopo una breve contrattazione l'affare sembrava essere andato in porto: il 63enne, versato sul conto della 27enne un acconto di circa 800 euro, attendeva di poter ricevere finalmente a casa l'acquisto tanto agognato. Con il passare dei giorni questa speranza svanisce però miseramente: lo strumento musicale non arriva e il denaro era nel frattempo sparito nel nulla. L'uomo, sconsolato, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri di Conegliano per denunciare il fatto.