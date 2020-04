Pattuisce il pagamento a rate, ma sparisce con la merce: l'affare si trasforma in truffa

Avrebbe dovuto saldare in tre rate il pagamento di alcuni articoli di elettronica, invece li ha intascati sparendo senza versare un centesimo. É stata denunciata con l'accusa di truffa S.P., 56enne donna di Conegliano. A risalire a lei e notificarle il provvedimento sono stati mercoledì i carabinieri di Campodarsego che da qualche settimana stavano lavorando per identificare l'autore del raggiro che ha colpito un 36enne di Borgoricco. Quest'ultimo aveva infatti sporto querela in caserma, raccontando di essere stato vittima di un imbroglio durante una compravendita. Il padovano aveva cercato di vendere alcuni device elettronici per un totale di 460 euro. Era così entrato in contatto con la trevigiana che si era dichiarata disponibile all'acquisto. Per finalizzare l'affare il 36enne aveva anche acconsentito a lasciarla pagare in tre rate ma la donna, una volta ritirata la merce, è sparita tagliando ogni contatto. Essendo impossibile contattarla non gli è rimasto che chiedere aiuto ai carabinieri che hanno avviato un'indagine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.