Scontro tra due auto, tre feriti trasportati in pronto soccorso

E' di tre feriti, fortunatamente tutti con lesioni non gravi, il bilancio dell'incidente, avvenuto alle 7.20 di stamattina, martedì, in via Calpena a Conegliano. Coinvolti due mezzi che si sarebbero scontrati frontalmente; uno dei veicoli è finito fuori strada in un fossato. Sul posto per i soccorsi sono intervenute le ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano, i vigili del fuoco oltre alle forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso. Il traffico è rimasto a lungo bloccato. A provocare lo scontro è stata probabilmente la nebbia che era molto fitta e consentiva una visiblità molto limitata. I feriti sono una donna 52enne di Vittorio Veneto, N.C., una 29enne, F.G., sempre vittoriese, ed un 59enne di Conegliano, S.M..