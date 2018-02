Mamma di 44 anni ed ex negoziante stroncata da una leucemia

CONEGLIANO Una terribile forma acuta di leucemia: questa la causa dell'improvvisa morte di Vilma Tintinaglia, 44enne di Conegliano, mamma di un bimbo ed ex titolare del negozio di abbigliamento "Il corso" di Oderzo e dipendente del "Caffè di Sara", in via Lourdes, a Conegliano. La donna, molto conosciuta, lascia il marito Fulvio, agente di commercio, la sorella Sabina e i genitori. Vilma aveva scoperto di essere malata la scorsa estate e si era sottoposta alle cure del caso presso il reparto di ematologia del Ca' Foncello di Treviso. Il funerale si svolgerà venerdì prossimo alle 15 presso la chiesa di Sarano.