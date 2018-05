Confcommercio guarda ai professionisti 4.0 e alla fatturazione elettronica dei benzinai

TREVISO Il primo è in programma alle ore 16,30, nella sede di via Venier, ed è un convegno dedicato ad un nuovo gruppo che si sta costituendo, il gruppo PROFESSIONISTI 4.0, una nuova galassia, quella dei lavoratori autonomi, che in Confcommercio sta trovando tutela e collocazione e che lunedi si costituirà con una vera e propria organizzazione con tanto di dirigenti eletti. A tenere a battesimo il gruppo e per introdurre il nuovo quadro, legislativo e contrattuale al quale gli autonomi ed i professionisti ora potranno fare riferimento, sono: Renato Salvadori, presidente di Confcommercio Treviso, e due importanti esponenti nazionali: Michele Tiraboschi, Coordinatore del Comitato scientifico di ADAPT, e Anna Rita Fioroni, coordinatrice nazionale di Confcommercio Professioni, il nuovo segmento associativo della Confederazione. Verranno presentati i primi risultati del rapporto Adapt Professioni. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti con accreditamento (sindacale@unascom.it, tel. 0422580361 https://www.facebook.com/confcommerciotreviso/).

BENZINAI ALLE PRESE CON LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il secondo convegno è organizzato, sempre lunedi 14 maggio, alle 20,30, all’Hotel Cà del Galletto in via Santa Bona Vecchia 30 dal gruppo Gisc-Confcommercio dei gestori di impianti stradali. Obiettivo: chiarire il grande tema introdotto dalla Finanziaria 2018 che ha fatto scattare non poche preoccupazioni nei gestori: la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. “Un problema”- assicura il presidente dei benzinai Moreno Parin- che tra poco avrà una ricaduta enorme sulla categoria e per la quale stiamo trovando delle soluzioni operative e pratiche”. A chiarire la questione, interverranno Cinzia Di Donato e Luca Benvenuti, referenti dei servizi fiscali e telematici. Il convegno dei gestori è su invito. Per info rivolgersi alla segreteria del Gruppo, tel. 0422 572447. Per interviste ed approfondimenti, è disponibile il presidente Moreno Parin, tel. 338 6673958. In foto qui sotto.