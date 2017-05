Come difendersi dai pericoli della Rete: a Oderzo una conferenza con Domenico Geracitano

ODERZO Lunedì 29 Maggio, alle ore 20.45, presso il Teatro Brandolini Rota, l'Associazione genitori scuole cattoliche dell'Istituto con il patrocinio del Comune di Oderzo, organizza un interessante incontro sul tema costantemente attuale dell'utilizzo del web da parte dei ragazzi (scuola e famiglia sono sempre più spesso chiamati a rispondere alle nuove sfide educative sull'uso non sempre consapevole delle nuove tecnologie da parte degli allievi).

Il Dottor Geracitano della polizia di Stato è uno dei massimi esperti dei rischi intrinsechi della Rete e opera sul territorio nazionale per educare ad un utilizzo responsabile dei mezzi telematici e per prevenire eventuali reati. In questo incontro l'ospite parlerà della web reputation, tema di importanza fondamentale, basti pensare che il reclutamento aziendale passa innanzitutto dal controllo delle informazioni sul web. La prima regola è: pensa prima di postare. Bisogna essere consapevoli del fatto che è vero che esiste la possibilità di chiedere la rimozione dei contenuti, ma quando questi diventano virali è tecnicamente impossibile e la foto o il video che hai postato non sono più tuoi e resteranno in rete per sempre. Quindi il consiglio è non postare mai cose troppo personali. Poi bisogna essere a conoscenza di quel che viene pubblicato su di te dagli altri (ci sono delle notifiche che si possono attivare) e accertarsi sempre di avere un livello di privacy elevato sul nostro profilo social per limitare le possibilità altrui di postare cose su di noi…. Recenti fatti di cronaca hanno dimostrato come la rete possa creare drammi in particolare nella mente delle giovani generazioni. Al mattino durante l'orario scolastico il poliziotto parlerà direttamente con gli allievi del Brandolini, mentre l'incontro serale sarà riservato ai genitori, ma aperto anche alla cittadinanza.