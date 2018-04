Conflitti generazionali in azienda? C'è il servizio Counselling Fericorti© di Confartigianato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quando si parla di passaggi generazionali in azienda, si è soliti affrontare la questione da un punto di vista prettamente tecnico. Quindi si interpellano commercialisti, legali, consulenti, oppure formatori, capaci di aiutare nel passaggio formale d'impresa. Ma c'è tutta una componente emotiva ed affettiva di cui si dovrebbe tenere debito conto, specie nelle piccole e medio imprese a carattere familiare, dove le relazioni interpersonali si intrecciano in modo stretto coi fattori di business. Da qui l'idea di Confartigianato Imprese Treviso, il mandamento al quale fanno capo oltre 2.800 aziende artigiane, di inaugurare un nuovo servizio di counselling aziendale per gli associati, progettato appositamente per quanti stanno affrontando passaggi generazionali o conflitti in azienda.

Lo gestirà Alessandra Scomparin, laurea in Economia e Commercio, un'esperienza ultraventennale nella gestione Risorse umane e relazioni in azienda, con un diploma in Counselling Sistemico Relazionale. “Il counsellor – spiega la professionista – è colui che aiuta il cliente a cercare soluzioni, prendere decisioni, gestire crisi, migliorare le relazioni. Esperto di comunicazione e di relazione d'aiuto, potremmo definirlo un facilitatore: colui che supporta ed aiuta l'imprenditore, i suoi famigliari o collaboratori, nel promuovere il cambiamento in azienda, per superare e risolvere determinati conflitti”. In modo molto efficace, la counsellor Alessandra Scomparin ha denominato il nuovo servizio di counselling aziendale Fericorti©, con due spade a trafiggere un cuore. “La conflittualità, in un passaggio generazionale, - commenta - può dipendere da diversi fattori (genitori che non lasciano, figli che entrano in azienda per senso del dovere, fratelli in conflitto non solo per visioni di business ma anche per vecchie dinamiche d'infanzia, famiglie allargate, ecc. ecc.).

Trovare il modo per far funzionare bene il sistema azienda-famiglia, significa restituire prospettiva all'impresa e serenità alla famiglia. Che in ultima analisi equivale a preservare il valore di un'azienda, la sua reputazione, la sua storia, la sua capacità di fare business e lavorare nel mercato”. Operativamente, il servizio di counselling aziendale Fericorti© sarà erogato presso il Mandamento Confartigianato di Treviso (in via Rosa Zalivani, 2 – Treviso), su appuntamento, a quanti ne faranno richiesta. A ciascun utente sarà assicurato un pacchetto di 15 ore, distribuite in 10 incontri della durata di 1 ora ciascuno, alla quale si somma una mezz'ora che la counsellor dedicherà (da sola) alla retrospettiva su elementi/ipotesi raccolte durante il colloquio, utili per l'incontro successivo. Il progetto è realizzato in convenzione con il Centro Eidos s.c. di Treviso. “I conflitti che si generano nella fase di passaggio generazionale - aggiunge il presidente mandamentale di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan – non giovano a nessuno. Anzi, spesso creano grandi fatiche emotive, diseconomie di gestione, perdita di opportunità di mercato per le imprese. Questo nuovo servizio di counselling aziendale, riteniamo possa essere un utile strumento per i nostri artigiani per aiutarli a superare brillantemente determinate situazioni complesse”.