A Mogliano medici a confronto sui vaccini per rendere famiglie e genitori più consapevoli

MOGLIANO VENETO Creare un’occasione di approfondimento per accrescere la consapevolezza della cittadinanza sulle vaccinazioni. Con questo scopo si svolgerà sabato 13 gennaio alle ore 20.45 presso il Centro Sociale di Piazza Donatori di Sangue un confronto tra medici sul tema “Vaccini, informati e consapevoli” che, su iniziativa dell’Associazione Libertà di scelta, ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

“Abbiamo deciso di collaborare alla realizzazione di un confronto esclusivamente sulle tematiche medico scientifiche che sottendono alle vaccinazioni, in una serata che non si occuperà degli aspetti politici o legali. Compito di un’Amministrazione locale è anche quello di dare ai propri cittadini strumenti di comprensione su argomenti che li toccano direttamente. Abbiamo voluto che fossero due medici qualificati a parlarci dei vari aspetti, rispondendo ad alcuni quesiti scelti di comune accordo ed alle domande del pubblico”, ha commentato il Sindaco Carola Arena. I due medici che si confronteranno a Mogliano sono Vitalia Murgia, medico, pediatra di famiglia, consulente scientifico, docente Master universitario di II livello in Clinical Pharmacy, Università di Milano e Cagliari, e Maurizio Romani, medico, omeopata, Vicepresidente della Commissione Sanità del Senato. Il confronto sarà moderato da Lucio Carraro. L’ingresso sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili.