La Federazione Cisl dei settori moda, chimica ed energia chiamata al rinnovo dei vertici

CORNUDA Si terrà nelle giornate di giovedì 16 (dalle 14) e venerdì 17 febbraio al ristorante Beccaccia di Cornuda il secondo Congresso della Femca Cisl Belluno Treviso, dal titolo “Accompagnare nel cambiamento”. Con i suoi 4.236 iscritti in rappresentanza di 380 aziende dei settori dell’occhialeria, tessile-abbigliamento, calzature, gommaplastica, energia e chimica, la Femca è la Federazione che segue diversi settori anche non omogenei tra loro, ma tutti cruciali nell’assetto socio-economico delle due province: la contrattazione e il welfare in aziende di riferimento per il territorio trevigiano e bellunese come Luxottica, Benetton, Safilo, Geox, Olimpias, Osram, Ideal Standard, Ascopiave passa inevitabilmente attraverso l’attività dei rappresentanti sindacali della Femca Cisl.

“All'interno di un contesto più generale della propria filiera - afferma il Segretario generale della Femca Cisl Belluno Treviso Nicola Brancher - ogni azienda vive il proprio sviluppo in modo diverso, in un percorso che dipende dalle scelte fatte in passato e dal successo o meno delle strategie messe in campo negli ultimi anni. Stiamo gestendo in questi anni processi di riposizionamento competitivo molto articolati, come quelli che interessano le aziende del tessile, Benetton e Olimpias in primis per dimensioni e fatturato, e tentativi di rimanere sul mercato per realtà storiche importanti come Ideal Standard. Non meno importante sarà poi lo sviluppo di tutto il settore dell'occhialeria alla luce della fusione tra Luxottica e la francese Essilor”.

Sullo sfondo delle vicende dei grandi colossi industriali si muove poi l'attività delle tante altre aziende, minori sul piano occupazionale ma altrettanto importanti per il tessuto produttivo del territorio. “Cerchiamo - prosegue Brancher - di seguire al meglio i lavoratori e le lavoratrici di questi settori con particolare attenzione alla gestione delle crisi aziendali, al rinnovo dei contratti integrativi, alla tutela dei diritti individuali e al supporto al personale in somministrazione che da tempo è al centro dei nostri programmi di tutela”.

Durante il Congresso di giovedì e venerdì, oltre alla nuova segreteria, saranno eletti anche i delegati che parteciperanno al Congresso della Femca regionale, al Consiglio generale Femca Cisl di Belluno Treviso e i componenti del Congresso Ust Cisl Belluno Treviso chiamati il 30-31 marzo ad eleggere il nuovo segretario generale della Cisl Belluno Treviso. Venerdì mattina interverrà Luciano Pero, docente al politecnico di Milano ed esperto di organizzazione del lavoro, sul tema Industry 4.0 e sui cambiamenti che stanno interessando le aziende del territorio sul piano organizzativo.