Sindacato di polizia: eletto il nuovo segretario provinciale, è Ivan Da Ros

TREVISO Venerdì 6 aprile, presso la "Sala Ance" di Unindustria, si è svolto l’ottavo congresso provinciale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia. Ai lavori, introdotti dalla relazione del segretario provinciale uscente, Mara Maggiolo, hanno presenziato il Prefetto e il questore di Treviso, i cui interventi hanno offerto importanti spunti per il seguito del dibattito congressuale.

Particolare attenzione è stata dedicata dal Prefetto ai lusinghieri risultati in termini di contrasto alla criminalità nel capoluogo trevigiano. E' stato poi approfondito il tema delle differenze tra sicurezza reale e percepita, indicando tra le possibili soluzioni di questa distorsione nel coinvolgimento della cittadinanza all'interno del progetto di sicurezza partecipata promosso dalla Prefettura di Treviso, che sta offrendo importanti riscontri negli ultimi tempi. Durante il congresso sono anche state annunciate una serie di iniziative per rafforzare la prevenzione degli incidenti stradali. Il Questore di Treviso ha, dal suo canto, ringraziato il sindacato per il ruolo di rappresentanza responsabile esercitato nella quotidianità, ed elogiato il personale della polizia per il forte impegno profuso. Ha, in particolare, insistito sulla validità e sull’attualità del modello disegnato dalla Legge 121 del 1981, che ha individuato nella figura del Questore l’autorità tecnica a livello provinciale nel delicato compito di gestione della pubblica sicurezza. Un saluto ai numerosi partecipanti al dibattito congressuale, provenienti anche da altre province, è stato, infine, portato dalla Segretaria Provinciale della CISL trevigiana Cinzia Bonan, la quale ha riconosciuto l’importanza della collaborazione con il SIULP, che consente di avere un interlocutore privilegiato nell’approfondimento delle tematiche della sicurezza e del contrasto alla criminalità, precondizione di un sano sviluppo socio-economico. Dopo gli interventi del Segretario regionale Silvano Filippi e nazionale Vincenzo Annunziata, che si sono soffermati sulle ultime novità in materia contrattuale ed ordinamentale, i delegati al congresso hanno eletto, all'unanimità e per acclamazione, Ivan Da Ros per il ruolo di nuovo Segretario generale provinciale del sindacato.