San Biagio di Callalta premia i giovani: consegnate trentatré borse di studio

SAN BIAGIO DI CALLALTA Sono ben 33 gli studenti sanbiagiesi che venerdì 19 gennaio hanno ricevuto le borse di studio erogate dall’amministrazione comunale per l’anno scolastico 2016/2017.

La consegna è avvenuta durante un evento culturale animato dalla partecipazione di Enrico Galiano, autore famoso tra i giovani per la webserie #CoseDaProf, entrato con il suo libro “Eppure cadiamo felici” a far parte di diritto delle voci più interessanti della nouvelle vague narrativa italiana. “Con questa premiazione – hanno spiegato il sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto e l’assessore alla cultura, Martina Cancian – vogliamo dare il giusto riconoscimento al merito e all’impegno, fattori decisivi tra i banchi di scuola come nella vita. I brillanti risultati scolastici ottenuti dai giovani studenti premiati sono le fondamenta su cui tutta la comunità può costruire la speranza di un futuro migliore”.

L’importo delle borse di studio, per una cifra complessiva di 4.700 euro, varia a seconda della votazione conseguita dagli studenti all’esame finale. Ecco i nomi dei premiati della scuola media: 100 euro con votazione 9/10 Melissa Montagner, Nicola Mazzon, Elisa Piovesan, Angelo Tuoni, Lisa Beghelli, Filippo Beraldo, Federico Carraro, Dora Zamberlan, Noemi Prota, Giulia Zamuner, Sabina Sommaruga, Pierluigi Trevisan, Sara Faganello, Noemi Nascimber, Matteo Rubinato; 150 euro con votazione 10/10 Rocco Crosato, Pietro Zanette, Elisa Tardivo, Filippo Pincin, Maty Diop, Camilla Barducco (con lode), Karma Tabarin (con lode), Marco Beltramini, Elisa Bigaran, Vittoria Gaion. Ecco i nomi dei premiati delle scuole superiori: 100 euro con voto non inferiore a 90/100 Laura Camarin, Linda Ortolan, Fabiana Vazzoler, 150 euro Alessandro Cestaro (98/100), 300 euro Federico Berton, Eleonora Botter, Marta Cita (100/100) e 350 euro a Cesare Sartori che si è diplomato con il massimo dei voti e la lode. La cerimonia è stata arricchita dalla premiazione dei vincitori del concorso nazionale di fumetto sulla Battaglia del Solstizio indetto dall’associazione culturale Callis Alta. Due le categorie di partecipanti: per la junior il primo premio del valore di 1.000 euro è stato assegnato dalla commissione di valutazione ad Angela Tenue, della provincia di Venezia, autrice del fumetto dal titolo Solo per rivederla”; per la senior il primo premio sempre del valore di 1.000 euro è stato assegnato a Lorenzo Mari, della provincia di Lucca, autore del fumetto “Voce dei morti, volontà dei vivi”.