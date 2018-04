Primavera del Prosecco Superiore: presentato il minivan della rassegna

VALDOBBIADENE La concessionaria Mercedes-Benz Carraro ha consegnato nelle scorse ore le chiavi di un nuovissimo minivan Mercedes-Benz Citan 109 DF a Giovanni Follador, coordinatore del Comitato Primavera del Prosecco e presidente dell'Unpli Veneto.

Il veicolo sarà utilizzato durante i prossimi eventi della Primavera del Prosecco per portare in giro tra le colline trevigiane i tantissimi estimatori del vino trevigiano. Il mezzo, messo a disposizione ad uso gratuito, è completamente decorato con le immagini che hanno reso famose le colline dell’Alta Marca trevigiana e farà tappa in tutta la Pedemontana tra le varie manifestazioni organizzate attraverso i diciassette appuntamenti enoturistici che accoglieranno turisti e visitatori fino a giugno con degustazioni, concerti, attività all'aperto e visite tra pievi e borghi antichi. Un valore aggiunto a una manifestazione sempre più in crescita a livello internazionale.