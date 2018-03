Volontarinsieme CSV Treviso, eletto il nuovo Consiglio Direttivo

TREVISO 251 delegati, rappresentanti delle associazione di volontariato della Provincia di Treviso, hanno partecipato oggi all’Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Volontarinsieme – CSV Treviso, organismo che rappresenta e coordina oltre 340 associazioni di volontariato del territorio provinciale. Il nuovo Consiglio sarà operativo nei prossimi tre anni, per il mandato 2018 – 2021. In apertura di Assemblea il Presidente uscente Alberto Franceschini ha ringraziato i consiglieri uscenti, lo staff e i collaboratori di Volontarinsieme, i ragazzi del servizio civile e tutti i volontari che ogni giorno rendono possibili le attività delle organizzazioni nel territorio provinciale, rendendo il volontariato protagonista della vita sociale, con un valore per il welfare territoriale di ben 13 milioni di euro l’anno.

Molti i temi toccati, dai progetti consolidati e quelli avviati, dai finanziamenti erogati, dai rapporti con le istituzioni locali e regionali al grande tema della Riforma del Terzo Settore.19 i volontari di varie associazioni che avevano presentato la propria candidatura per il Consiglio Direttivo, 15 gli eletti, in ordine di voti ricevuti, che andranno a comporre l’organismo per il prossimo mandato:

Franceschini Alberto - 95 voti

Donner Mario – 78 voti

Fuser Graziana – 64 voti

Cavallin Giancarlo – 64 voti

Cassano Marta – 49 voti

Bit Gianni – 48 voti

Gasparin Marisa – 47 voti

Iorio Carla – 43 voti

Pizzolato Iorga – 43 voti

Zabai Marco – 35 voti

D’Alessi Francesco – 34 voti

Piccin Gian Angelo – 30 voti

Tonon Manuela – 23 voti

Andreatta A. Cristina – 14 voti

Michielin Marisella – 14 voti

Il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà nei prossimi giorni per eleggere il Presidente di Volontarinsieme – CSV Treviso, i vicepresidenti e i probiviri.