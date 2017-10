"Limiti di peso previsti dalla legge, non si svaluti il lavoro dei dipendenti di Contarina"

TREVISO “Come dipendenti e lavoratori, ci sentiamo molto offesi dai giudizi e dai contenuti pubblicati nell’articolo pubblicato il 20 ottobre su Trevisotoday dal titolo “Il bidone dei rifiuti è troppo pesante: gli operatori di Contarina fanno a meno di svuotarlo”, in cui si insinua che i dipendenti di Contarina abbiano poca voglia di lavorare o alzare pesi e si afferma che il fatto citato risulti come un palese disservizio. Noi della Fit Cisl Belluno Treviso chiediamo piuttosto ai consiglieri Davide Acampora e Alessandro Gnocchi se sono a conoscenza delle difficoltà che i lavoratori di Contarina affrontano tutti i giorni per mantenere uno standard di alto livello nella raccolta differenziata. Forse i due consiglieri comunali non sanno che il Comune di Treviso in pochissimo tempo è passato da perfetto sconosciuto nelle graduatorie della raccolta differenziata “porta a porta spinto” ai primi posti a livello europeo.

Tutto ciò grazie certamente ad una azienda storicamente votata a questo tipo di raccolta, ma anche e soprattutto grazie agli addetti del settore che sul territorio sono sempre stati pronti a qualsiasi sacrificio pur di rispettare l’obiettivo che l’azienda e le istituzioni si erano poste, ovvero ridurre a zero la quantità di rifiuti non riciclabili. La stessa qualità si riscontra nella manutenzione del verde pubblico, fatto da lavoratori garanti, seri e responsabili, che storicamente si sono contraddistinti professionalmente nel saper affrontare le difficoltà del centro storico, tra canali da pulire e siepi da sfoltire, ovviamente non solo attorno alle mura ma in tutto l'hinterland, per non parlare dei parchi e dei giardini pubblici. Il nostro pensiero va a tutti i dipendenti di Contarina e non solo, impegnati a lavorare con dignità e in sicurezza, nel pieno rispetto della legge 81/2008 e del codice della strada.

Forse i consiglieri Acampora e Gnocchi non sanno che ci sono dei limiti di peso previsti per legge né sanno che nel lungo periodo il dover sollevare in continuazione bidoni troppo pesanti, porta a manifestare numerose malattie professionali. Forse il loro intervento potrebbe essere solo una sterile scaramuccia pre-elettorale, ma a noi questo non interessa. Noi esigiamo e pretendiamo rispetto per i dipendenti di Contarina. Semmai i nostri politici dovrebbero iniziare a capire che i continui tagli delle varie amministrazioni non possono essere sopperiti dai soli lavoratori”.