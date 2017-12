Vetro, plastica e lattine: cambia la raccolta rifiuti nei comuni dell’ex Consorzio Tv Tre

TREVISO Dal 1° gennaio 2018, anche nei Comuni dell’ex Consorzio Tv Tre (montebellunese, area castellana e comprensorio del Grappa), gli imballaggi in plastica e lattine saranno raccolti assieme al vetro, sfusi e senza l'uso di sacchetti, così come già avviene da diverso tempo nei Comuni dell’ex Consorzio Priula.

Ad annunciarlo è l'azienda trevigiana Contarina. In questo modo sarà attiva un’unica raccolta di vetro, plastica e lattine in tutti i 50 Comuni serviti da Contarina, con cadenze diverse a seconda della zona di appartenenza. Negli EcoCalendari 2018, in consegna in questi giorni, sono indicate le nuove modalità di raccolta e nel sito dell'azienda i cittadini potranno trovare le informazioni necessarie a ogni loro richiesta. “Dopo l’integrazione tra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre nel nuovo Consiglio di Bacino avvenuta nel 2015, è stato fatto un altro passo avanti per uniformare i servizi in tutto il territorio. L’Assemblea dei Sindaci dei 50 Comuni associati al Priula ha deliberato l’adozione di un unico sistema di raccolta di vetro-plastica-lattine, uguale per tutti i Comuni. – ha dichiarato Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula - Molti sono stati gli aspetti considerati per prendere questa decisione: dal numero di passaggi dei mezzi di raccolta, alla tutela del decoro urbano, alla maggior praticità nell’utilizzo dei contenitori. Siamo certi che questo cambiamento renderà più facile e semplice fare la raccolta differenziata.”

Mettere tre tipologie di rifiuto nello stesso contenitore non vanifica l’attenta raccolta differenziata fatta dai cittadini. I vari rifiuti gettati assieme nello stesso contenitore vengono, infatti, separati presso l’impianto di selezione di Lovadina e i diversi materiali sono poi inviati ad appositi impianti di riciclo per produrre nuovi oggetti o imballaggi. Per maggiori informazioni sulla nuova modalità di raccolta, i cittadini interessati potranno: visitare il sito www.contarina.it, scrivere un’e-mail a contarina@contarina.it oppure contattare il numero verde 800.07.66.11 (solo da telefono fisso), 0422 916500 (da cellulare).