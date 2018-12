Lotta al commercio abusivo: multe e controlli a tappeto in città

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Comando di polizia locale di Castelfranco ha diretto la sua attenzione ai controlli nel settore del commercio ed in particolare al commercio ambulante abusivo. Sono state così intensificate le verifiche non solo a tutela dei commercianti onesti, ligi nel rispetto delle regole, ma soprattutto dei consumatori per i pericoli derivanti dall’utilizzo di articoli non sicuri e quindi con possibili rischi per la salute.

Nell'ultima settimana sono stati accertati due casi di venditori senza alcuna autorizzazione (entrambi extracomunitari). La merce è stata sequestrata, per un totale di circa 150 pezzi (tra cui accessori vari, torce, collane, bracciali, ecc.). Alla sanzione, che da Decreto Legge va da 2.582 a 15.493 euro, si aggiunge la confisca delle attrezzature e della merce. Gli agenti hanno inoltre accertato che la vendita delle merci era stata proposta non solo ai consumatori, ma anche ai commercianti regolari. Sono stati controllati anche i commercianti di frutta e verdura extra-regionali, che arrivano a Castelfranco per la vendita dei prodotti stagionali. In particolare, sono state accertate le violazioni al Regolamento comunale e alla Legge regionale, che prevedono le zone interdette per questo tipo di vendite. Nelle zone consentite è disposto un tempo massimo di permanenza e che l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto diretto con il terreno, con il rispetto delle norme sanitarie vigenti (sanzioni previste da 50 a 3000 euro). Nei controlli effettuati, è stato verificato il mancato rispetto delle norme e sono state così emesse quattro sanzioni.