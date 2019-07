Controlli antidroga nella castellana: denunciati tre giovani pusher

Ultimi giorni di proficui controlli antidroga per i carabinieri di Castelfranco Veneto. Nella serata di martedì, verso le 23 in via Roana a Castelfranco, i militari hanno prima fermato e poi denunciato un 30enne disoccupato del Togo che si aggirava tranquillamente a piedi con in tasca però 12,4 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina. Giovedì, invece, a finire nei guai è stato un 21enne marocchino che è stato scoperto a vendere una dose di hashish ad un 17enne kosovaro a Pieve del Grappa. Infine, venerdì sera in centro a Castelfranco, è stato denunciato un ragazzo di 23 anni di Curtarolo (PD), con precedenti per spaccio, il quale è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana e 0,5 di cocaina.