Continuano i controlli di polizia al Biscione: individuate 48 persone con precedenti

Continuano incessanti anche questa settimana i controlli sul territorio a Conegliano, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, nonché di quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado nelle aree sensibili comunali. Il giro di vite in questione è stato disposto dalla Questura di Treviso per rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza. Oltre alle volanti del Commissariato di Conegliano, quindi, i controlli sono stati effettuati anche con l'ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine.

Proprio nel corso di queste attività sono state controllate 167 persone, di cui 48 sono risultate con precedenti di polizia alle spalle per reati contro il patrimonio, contro la persona, e per detenzione di sostanze stupefacenti. Controlli che sono stati poi estesi anche a diversi esercizi commerciali della zona, principalmente quelli legati all'aggregazione giovanile del posto. A finire nei guai sono stati 2 ragazzi che sono stati subito segnalati alla Prefettura in quanto trovati in possesso di hashish e marijuana poi sequestrate; mentre sono state applicate anche 2 fogli di via obbligatori per alcuni soggetti dediti a vari delitti in generale e che non avevano titolo per soggiornare nell'area del Biscione.