Controlli dei carabinieri in centro a Mestre: arrestato un 52enne trevigiano

CONEGLIANO Continua l’attività di prevenzione e controllo del territorio predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Mestre per aumentare il livello di controllo nel territorio e contrastare così le situazioni di illegalità. Nel corso delle operazioni degli ultimi giorni, incentrate principalmente nell’area urbana mestrina e nella zona del quartiere Piave (area compresa tra la stazione ferroviaria – via Trento – via Monte San Michele – via Cappuccina – via Piave – piazzale Bainsizza e via Miranese) sono stati sottoposti a verifica numerosi soggetti, anche in una prospettiva di antiterrorismo, controllati decine di veicoli e vari esercizi pubblici anche a carattere “etnico”, nonché b&b e piccoli hotel in un’ area che è crocevia per i flussi che transitano dalla stazione ferroviaria ed il vicino terminal degli autobus extraurbani, che collegano facilmente con il capoluogo lagunare, la terraferma e Padova.

In particolare, nel corso dei controlli, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di terraferma ha proceduto all’identificazione di un gruppo di soggetti che stazionavano in maniera sospetta tra via Monte Nero e via Trento, zone peraltro già oggetto di numerose segnalazioni e conseguentemente di stretta vigilanza. Tra essi l’equipaggio ha sorpreso e arrestato, per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, il 52enne Luca Tomasi residente a Conegliano, di professione giostraio. L’uomo aveva infatti l’obbligo di permanere presso la propria abitazione nelle ore serali-notturne e non poteva quindi essere a Mestre. Guai anche per un amico 35nne dell’uomo che è stato trovato in possesso di un taglierino, fatto per il quale è stato deferito alla Magistratura. Nel corso dei controlli sono altresì stati segnalati alla Prefettura diversi assuntori di stupefacenti e deferite tre persone per violazione del foglio di via obbligatorio.

Gallery