Lavoro in nero e violazioni delle leggi sanitarie: stangati due locali del centro

Stangata per due locali di via XX Settembre a Conegliano. Nelle scorse ore, infatti, i carabinieri dei Nas hanno effettuato diversi controlli in città e due attività commerciali sono subito finite nel mirino per alcune importanti regolarità. Entrambi i locali sono difatti stati trovati a non rispettare le normative sanitarie vigenti, oltre a far lavorare in nero alcune persone. I militari hanno così elevato due sanzioni per un totale di oltre 10 mila euro. Durante i controlli, inoltre, sono state ritirate anche tre patenti di guida per guida in stato di ebrezza e una carta di circolazione.