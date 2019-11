Fermati con marijuana e grinder: studenti minorenni nei guai

Nel tardo pomeriggio di giovedì 31 ottobre, poco prima dell'inizio dei festeggiamenti di Halloween, i carabinieri della stazione di Caneva, in via Malconsei, hanno fermato per un controllo tre studenti 16enni, residenti nei comuni di Caneva (in provincia di Pordenone) e Cordignano. Sottoposti a perquisizione, i tre sono stati trovati in possesso di 9 grammi di marijuana, uno spinello, un bilancino elettronico ed un grinder (dispositivo per macinare le sostanze), dichiarandosi sporadici consumatori di marijuana senza fornire ulteriori dettagli. Il gruppetto di giovani è stato segnalato alla Prefettura.