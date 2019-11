Controlli straordinari a Ognissanti: stangati sette locali nel coneglianese

Nella serata e nella notte del 31 ottobre, in concomitanza con i tanti festeggiamenti per halloween, e nella serata del 1° novembre, festività di ognissanti, i Carabinieri di Conegliano sono stati impegnati a vigilare sulle strade e nei centri del coneglianese per garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare i militari della Compagnia di Conegliano, unitamente a personale de N.A.S. (Carabinieri Tutela Salute – Nucleo Antisofisticazione) di Treviso e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (PD) hanno proceduto ad effettuare controlli in alcuni esercizi pubblici del territorio, procedendo: all’identificazione di quasi 90 persone; alla contestazione di 7 sanzioni amministrative per violazioni a leggi sanitarie per un totale di quasi 5 mila euro e alla denuncia in stato di libertà da parte del N.A.S. del titolare di uno dei locali controllati per l’avvenuto rinvenimento di alimenti in cattivo stato di conservazione. Sono state, altresì, eseguite perquisizioni personali e controlli nei confronti di soggetti sottoposti misure interdittive personali.