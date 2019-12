Controlli contro le "stragi del sabato sera": ritirate ben 12 patenti e decurtati 400 punti

Anche durante queste festività natalizie la Polizia Stradale di Treviso, ha dato impulso ed intensificato i servizi di controllo e prevenzione in ambito stradale ed autostradale per rendere ancora più sicura la circolazione di veicoli e persone. Continuano così i controlli specifici di alcool e droga che nel corso della settimana di Natale l’ha vista impegnata con i consueti controlli al fine di prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera" con servizi mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Non sono però mancate le consuete contestazioni per la guida in stato di ebbrezza. Per effetto dei controlli con etilometro, infatti, sono risultate positive 9 persone con un tasso alcoolemico compreso tra i valori di 0,70 g/l e 2,14 g/l, di cui 1 contravvenzionata con la sola sanzione amministrativa prevista proprio per le alterazioni minime, 6 sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria competente per valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l e 2 per valori superiori a 1,5 g/l.

Le sanzioni per i soggetti con tasso alcolico compreso 0,5 g/l e 0,8 g/l partono da 544 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, nel caso invece di soggetti con tasso alcoolemico compreso tra lo 0,8 g/l e 1,5 g/l la sanzione amministrativa va da un minimo di 800 euro ad un massimo di 3.200 euro oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno, sorte ben peggiore per i conducenti con il tasso superiore all’1,5 g/l, oltre alla sanzione da 1.500 a 6.000 euro per loro la sospensione della patente di guida sarà da un minimo di 1 a 2 anni. Per tutti i protagonisti è scattata la decurtazione di 10 punti sulla patente. Per 4 conducenti le sanzioni sono state maggiorate di 1/3 perché infrazioni commesse in ore notturne (dalle 22 alle 7). Sono state poi contestate 159 infrazioni che hanno portato al ritiro di 12 patenti di guida e 8 carte di circolazione, contestualmente sono stati decurtati circa 400 punti e le sanzioni amministrative ammontano ad alcune migliaia di euro.