Maxi operazione di sicurezza nelle stazioni del Veneto: i risultati del "Rail Safe Day"

TREVISO Il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, in considerazione dei gravi fatti di cronaca avvenuti di recente in ambito ferroviario, ha deciso di attuare nei giorni scorsi un servizio straordinario, disposto dal Servizio Polizia Ferroviaria su scala nazionale, con lo scopo sia di sensibilizzare gli utenti delle principali linee ferroviarie nazionali a mantenere un corretto comportamento, che ad accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini che utilizzano di frequentemente i convogli per i loro spostamenti di lavoro o di turismo.

A tale scopo, nella giornata di ieri 17 agosto, i dispositivi di servizio approntati hanno riguardato 14 scali ferroviari della nostra regione con l'impiego di ben 75 agenti il cui lavoro ha permesso di conseguire i seguenti risultati: controllare e identificare 174 persone, indagarne quattro attualmente in stato di libertà e sanzionare ben sedici individui. L’Operazione denominata “Rail Safe Day” si inquadra nelle iniziative ad “alto impatto” che la polizia ferroviaria mette in atto su tutto il territorio nazionale per tutelare l’incolumità degli utenti ferroviari e assicurare il regolare esercizio ferroviario. Una maxi-operazione collegata alla campagna, svolta soprattutto nelle scuole, per responsabilizzare e sensibilizzare i giovani relativamente ai pericoli insiti nell’ambito ferroviario. Da sempre il treno viene considerato il mezzo di trasporto più sicuro, più rispettoso dell’ambente e più funzionale, ma per potersi muovere in serenità e sicurezza bisogna rispettare una serie di regole fondamentali, che troppo spesso vengono assolutamente sottovalutate e disattese.