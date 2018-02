Ponte di Piave aderisce al “Controllo del Vicinato”: giovedì l'incontro con i cittadini

PONTE DI PIAVE L’amministrazione comunale di Ponte di Piave ha deciso di promuovere il progetto “Controllo del Vicinato” per rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e aumentare il livello della sicurezza urbana.

“Compito di un’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Paola Roma – è quello di promuovere la sicurezza dei propri concittadini. Il controllo del vicinato nasce proprio dall’idea di creare comunità, rendendo i cittadini consapevoli e partecipi della vita del paese in cui vivono. Vogliamo dare un impulso al senso civico perché come recita lo slogan: Il miglior antifurto è il tuo vicino”. “Si tratta – spiega l’assessore alla sicurezza Stefano Picco – di una formula ormai collaudata per creare una rete di sicurezza residenziale. Forze dell’Ordine, Istituzioni Pubbliche e soggetti privati si mobilitano in sinergia per salvaguardare i cittadini. Gli operatori potranno segnalare alle Forze dell’Ordine ed all’Amministrazione comunale quanto sta accadendo nell’area controllata”. L'appuntamento aperto a tutti i cittadini è per giovedì 1 marzo, alle ore 20.45, in Casa della comunità L. Martin per la presentazione del progetto con il vice responsabile dell’associazione Controllo del Vicinato, Walter Codognotto, e il comandante della polizia locale, Giuseppe Davidetti.