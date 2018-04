Fermato per consumo di alcolici in stazione, foglio di via per un trevigiano

TREVISO La Polizia ha deferito in stato di libertà D.L., un uomo del trevigiano del ’68, per la violazione del Divieto di Ritorno nel Comune di Feltre, un reato previsto e punito dall’Art. 76 comma 3 del Decreto Legislativo nr. 159 del 6 settembre 2011. Infatti, nell’ambito di appositi servizi di controllo del territorio, predisposti con particolare riguardo ai punti nevralgici della provincia bellunese, nel pomeriggio del 24 aprile scorso, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine aggregato alla Squadra Volanti della Questura di belluno, presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria, ha notato una persona intenta a consumare una grossa bottiglia di birra.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione dell’uomo e dai successivi controlli nella banca dati delle forze di polizia è risultato essere già noto alle Forze dell’Ordine, pluripregiudicato con a carico i reati di furto e rapina, destinatario di un provvedimento del Divieto di Ritorno nel Comune di Feltre per tre anni emesso dal Questore di Belluno nel mese di ottobre 2017 che già in passato aveva violato. Pertanto, D.L. è stato deferito per la seconda volta per il suddetto reato e, allontanato, ha preso il primo treno utile per Treviso; per lui la situazione si aggrava ulteriormente.

Nella mattinata del 26 aprile, invece, gli equipaggi della Squadra Volanti, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio bellunese, hanno rintracciato, in piazza Martiri, B.H. un cittadino straniero residente a Mel, già conosciuto dai poliziotti per i suoi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione; anche quest’ultimo era stato munito di divieto di ritorno nel Comune di Belluno fino al 2019. L’uomo, dunque, dopo essere stato condotto in Questura a Belluno, dove è stato denunciato in regime di libertà, è stato allontanato dalla città.