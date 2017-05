Conegliano: controllori Mom picchiati da una baby gang alla fermata delle corriere

CONEGLIANO Stavano scrivendo una normalissima multa per viaggio senza biglietto quando la follia del branco che avevano fermato è entrata in atto. Per non pagare una contravvenzione una baby gang di Conegliano ha deciso di picchiare selvaggiamente due controllori Mom intenti a svolgere il loro lavoro nel pomeriggio di sabato 27 maggio.

L'episodio, riportato da "La Tribuna di Treviso", è avvenuto nell'area di sosta delle corriere in via del Ruio, pochi minuti dopo le 16. I ragazzi sorpresi senza biglietto hanno iniziato a prendere a pugni il controllore che stava scrivendo loro il verbale, tenendo immobilizzato l'altro dipendente Mom mentre il pestaggio del suo collega avveniva indisturbato. Provvidenziale a quel punto l'intervento del consigliere comunale Flavio Pavanello che stava andando a prendere la sua auto nel parcheggio adiacente all'area di sosta delle corriere. Accortosi di quanto stava accadendo, il politico ha subito chiamato le forze dell'ordine. Capendo che la situazione si stava mettendo male, i giovani vandali si sono dati alla fuga, lasciando a terra il controllore pestato, pieno di lividi ed ematomi su tutto il corpo. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti gli uomini della polizia locale, dei carabinieri e un'ambulanza del Suem118 che ha portato i due dipendenti Mom al pronto soccorso per le cure del caso.