Del Piero e Bebe Vio super ospiti dell'Associazione italiana arbitri di Conegliano

CONEGLIANO La decima edizione del Convegno organizzato dalla sezione AIA di Conegliano si terrà lunedì 29 maggio alle ore 20.30 alla Zoppas Arena di Conegliano. Il format del Convegno saràquello di un'intervista singola ai relatori della serata in cui verrà ripercorsa la loro magnifica carriera rivivendo le vittorie, i sacrifici, le delusioni, la fatica e la passione che ha permesso loro di raggiungere obiettivi importantissimi primeggiando a livello mondiale. Gli ospiti presenti lunedì sera sono davvero straordinari: si va dal calciatore Alessandro Del Piero al re degli arbitri Pierluigi Collina, arrivando fino a Tania Cagnotto. Super ospite della serata la straordinaria Bebe Vio.

Le interviste saranno moderate dai giornalisti Sky Fabio Tavelli e Lia Capizzi. La serata, il cui ingresso sarà a pagamento, costerà 10.00 euro per gli adulti, 5 euro invece per gli under 13. L'evento ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno di Art4Sport ONLUS, associazione che crede nello sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. L’intero incasso sarà devoluto ad Art4Sport.