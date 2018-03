Donne e legalità: la Prefettura organizza un convegno dedicato al mondo femminile

TREVISO Il Prefetto di Treviso, Laura Lega, in occasione della prossima ''Festa della donna'', ha organizzato un convegno dal titolo ''Coesione Sociale, Donne e Legalità'' che si svolgerà a Treviso, al Palazzo dei Trecento il giorno 9 marzo con inizio alle ore 10.

Il convegno intende affrontare, partendo dalla solenne affermazione del principio di eguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, l'importante e sempre crescente ruolo che, con grande dedizione e non senza sofferti sacrifici personali, le donne hanno saputo svolgere nella società italiana. Il ruolo della donna, infatti, a partire dal secondo dopoguerra e fino ai giorni nostri, ha sempre costituito un importante strumento per la crescita e la coesione sociale, anche grazie all'impegno di molte di loro in ruoli chiave nelle istituzioni e nella società civile. Di contro bisogna considerare come la condizione femminile sia ancora oggi oggetto di un fenomeno insidioso, spesso sommerso ma ultimamente sempre più alla ribalta, costituito da fatti di violenza psicologica e fisica che ne mortificano la dignità e, talvolta, la stessa incolumità fisica. A questo proposito, nel corso del convegno, sarà presentato il ''Vademecum contro la violenza sulle donne'', fortemente voluto dal Prefetto, predisposto da un ricco e qualificato tavolo interistituzionale, che costituisce uno strumento di lavoro per l'azione degli operatori nel delicato campo degli i11terventi a favore delle donne vittime di violenza.

Durante il convegno, a cui presenzieranno il prefetto Gabrielli, il sindaco di Treviso, il presidente della Provincia e l'assessore regionale Manuela Lanzarin si terrà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Giusi Fasano del "Corriere della Sera", alla quale parteciperanno il procuratore della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa, il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, il direttore del dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Padova, Patrizia Marzaro, il presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, il presidente di Unindustria Treviso, Maria Cristina Piovesana, il segretario generale della Cisl di Treviso -Belluno, Cinzia Bonan, e Tiziana Stefanel per la Fondazione Bellisario. Alla tavola rotonda farà seguito, sempre moderata dalla giornalista Fasano, una conversazione con il dottor Carlo Nordio, già Procuratore aggiunto della Repubblica di Venezia, e la psicologa Vera Slepoy. Chiuderà il convegno l'intervento del prefetto Franco Gabrielli, capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza.