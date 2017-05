Un nuovo modo per finanziare le proprie idee d’impresa: convegno in Camera di Commercio

TREVISO Il problema delle banche venete, il credito che incide sull’economia produttiva rende sempre più difficile trovare risorse per la propria impresa. Una soluzione può essere individuata nella forma di finanziamento del Crowdfunding. Se ne parlerà in Camera di Commercio mercoledì 31 maggio alle ore 9.15 in Piazza Borsa a Treviso.

Spiegherà di cosa si tratta e come funziona il Crowdfunding il dott. Paolo Carlucci consulente per lo sviluppo d'impresa e ricercatore di Ca 'Foscari illustrando le principali tipologie, i progetti e le piattaforme che li ospitano. Ma come si redige un progetto? Questo tema sarà affrontato nel corso della giornata aiutati dalle case history di finanziamenti di successo che faciliteranno i corsisti a comprendere l’applicazione della metodologia. Inoltre ci sarà l’opportunità di ascoltare dalla viva voce degli imprenditori i punti di forza e le criticità del sistema. Sono lieto che anche quest’anno verrà diffuso il tema del crowfunding – afferma il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza -. Il sistema del credito è fortemente in crisi e questo mette a dura prova l’economia di produzione. Pertanto anche questa modalità di finanziamento che la sharing economy mette a disposizione, credo sia un ottimo strumento da conoscere, da valutare e utilizzare perché sono in gioco i valori di scambio, di reciprocità, di condivisione e di collaborazione consoni al nuovo modo di fare impresa.

Le storie d’azienda che verranno presentate:

- un piccolo, ma significativo progetto di crowdfunding per aprire una pasticceria, "Sognando cupcake di Lisa Furlan" di Montebelluna;

- un importante campagna di crowdfunding - ancora in corso - , denominata "Progetto Obiettivo 35" promossa in collaborazione con l'Associazione Fibrosi Cistica, per l'acquisto di un macchinario per la diagnosi di tale malattia da donare all'Ospedale di Treviso;

- un progetto di crowdfunding di un'azienda altamente tecnologica (progetta e produce stampanti 3D) di San Donà di Piave, la Makerdreams srl.



Programma della giornata

Mattina

• 9.15: Registrazione dei partecipanti

• 9.30: Saluti iniziali e apertura dei lavori Mario Pozza - Presidente CCIAA Treviso-Belluno

• 9.45: La sharing economy ed il crowdfunding, cosa sono e come funzionano dott. Paolo Carlucci

• 11.00: Coffee break

• 11.15: Le principali tipologie di crowdfunding: reward, equity, donation, lending

• 12.45: Dibattito

• 13.00: Pausa pranzo Pomeriggio

• 14.00: Case history - presentazione di tre progetti finanziati attraverso il crowdfunding

• 15.30: I progetti di crowdfunding e le piattaforme che li ospitano: come redigere un progetto di crowdfunding



L’iscrizione online è disponibile nel sito camerale, cliccando su questo link