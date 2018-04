Malattie dell'osso, un convegno al San Valentino da tutto esaurito

MONTEBELLUNA “Tutti i posti disponibili prenotati in pochissime ore a dimostrazione del grande interesse per l’argomento trattato e soprattutto della capacità dei nostri ospedali di intercettare bisogni e temi di interesse nazionale. Complimenti agli organizzatori dell’appuntamento che si svolgerà sabato prossimo nell’aula magna dell’Ospedale di Montebelluna”. Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana plaude al congresso sulla “Gestione delle malattie infettive dell’osso” previsto per il 14 aprile dalle ore 9,00 che pone sotto la lente d’ingrandimento una patologia che richiede sempre più attenzione e competenze.

“Le infezioni osteoarticolari rappresentano una patologia di frequente riscontro nella pratica clinica medica, infettivologica e ortopedica - sottolinea Luisa Vedovotto, responsabile UOSD Lungodegenti del San valentino e responsabile scientifico del congresso - In Italia si verificano ogni anno circa 28.000 casi di nuove infezioni dell’apparato scheletrico, osteomieliti, spondiliti, spondilodisciti, spontanee o chirurgiche. Per l’incidenza l’argomento è posto attualmente sotto la vigilanza dell’Istituto Superiore della Sanità, mentre è in corso uno studio di rilevamento epidemiologico a livello di regione Veneto. Spesso sottostimate sia per quanto riguarda la loro incidenza sia per l’impegno richiesto ai fini di una diagnosi precoce di malattia, le infezioni ossee chirurgiche e non chirurgiche, sono destinate a diventare sempre più frequenti, tanto per l’aumentare della popolazione anziana quanto per l’aumento degli impianti protesici”. Una decina di relatori non mancheranno di affrontare l’argomento da vari punti di vista.

Molto interessante la buona adesione dei Medici di famiglia. “Basato su queste problematiche il congresso si caratterizza per il suo approccio interdisciplinare e trasversale fra medici Esperti, Infettivologi, Ortopedici, Neurochirurghi, Geriatri , Pediatri e Radiologi dedicati in prima linea alla gestione di questa complessa realtà nosografica – conclude il dg Benazzi - E’ l’occasione per fare un attento punto su tale capitolo della medicina che, partendo da un approccio fondato sulla Evidence based Medicine e mediato poi dall’esperienza di relatori di alto profilo professionale, sia di supporto formativo, informativo e di pratica utilità per tutta la classe medica”.

I relatori

Emanuele Broccio, U.O. di Ortopedia, PO di Montebelluna (TV)

Giuseppe Canova, U.O. di Neurochirurgia, Ospedale Ca' Foncello di Treviso (TV)

Fabio Fuson, U.O.S. Dipartimentale Lungodegenti, PO di Montebelluna (TV)

Ernesto De Menis, direttore UOC Medicina generale PO di Montebelluna

Emanuele rizzo, Direttore UOC di Geriatria PO di Montebelluna

Michele Gregianin, Direttore U.O.C. di Medicina Nucleare, PO di Castelfranco Veneto (TV)

Raffaele Sbeghen, Direttore U.O. di Radiologia, PO di Montebelluna (TV)

Pier Giorgio Scotton, Direttore U.O. di Malattie Infettive, Ospedale Ca' Foncello di Treviso

Luisa Vedovotto, responsabile UOSD Lungodegenti PO Montebelluna

Programma 9.00 Registrazione dei partecipanti 9.15 Saluti delle autorità e del DG Francesco Benazzi, 9.30 Introduzione ai lavori – L. Vedovotto SESSIONE I Moderatore: E. De Menis 9.45 Diagnosi e terapia delle infezioni osteoarticolari: fra complessità e concretezza – P. Scotton 10.15 Trattamento neurochirurgico di discite e spondilodiscite – G. Canova 10.45 Le malattie infettive dell’osso: il punto di vista del radiologo R. Sbeghen 11.15 Discussione 11.45 Coffee-break

SESSIONE II Moderatore: E. Rizzo 12.15 Contributo diagnostico della PET-TC M. Gregianin 12.45 Le infezioni nelle protesi del ginocchio E. Broccio 13.15 Le ossa come tessuto di riserva di calcio e prevenzione della carenza di vitamina D – F. Fuson 13.45 Discussione 14.15 Analisi conclusive – L. Vedovotto 14.30 Test di valutazione dell’apprendimento e chiusura dei lavori