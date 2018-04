Stadio Monigo: a maggio iniziano i lavori per la copertura della tribuna est

TREVISO Dopo anni di attesa, il progetto per la copertura della tribuna est dello Stadio comunale Monigo, sembra finalmente pronto a diventare realtà. Nelle scorse ore infatti, l'amministrazione comunale ha annunciato che i lavori inizieranno lunedì 7 maggio e andranno avanti fino agli ultimi mesi del 2018.

Per sostenere la nuova copertura, che sarà costituita da una struttura reticolare in acciaio con membrane in poliestere rivestite in PVC, verranno costruiti nuovi piloni portanti in cemento armato, che serviranno anche a sorreggere i nuovi gradoni. Per ragioni di sicurezza, come da richiesta dal comando dei Vigili del Fuono, verrà inserita una nuova unità UPS di continuità collegata al sistema audio. La società Benetton Rugby Treviso, titolare della concessione per l’utilizzo dello stadio, si è assunta l’onere di accollarsi tutti i costi della progettazione, della direzione dei lavori e coordinamento sicurezza delle descritte opere. Resta invece al Comune di Treviso l’onere per la realizzazione dell’opera, pari a un milione e duecentotrentamila euro. l’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di imprese del territorio. In totale la durata dei lavori è stata fissata in sei mesi.

"Siamo estremamente felici: finalmente possiamo dare una risposta concreta ad una struttura sportiva di fondamentale importanza per lo sviluppo della città - afferma il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo - Dal 2010, il Benetton Rugby porta alto il nome di Treviso su palcoscenici internazionali, grazie alla partecipazione alla Guinness Pro 14. Quando Treviso accoglie tifosi e squadre gallesi, irlandesi, scozzesi o sudafricane, si è sempre dimostrata un esempio di ospitalità e spirito di condivisione. Permaneva però il problema dello stadio di Monigo, ed in particolare della tribuna est ancora scoperta: un biglietto da visita inadeguato al prestigio della città, del Benetton e del torneo. Oggi riusciamo a correggere questa mancanza, e tra sei mesi lo stadio comunale di Monigo potrà davvero ambire ad essere il tempio del rugby italiano". "Si tratta di un importante adeguamento di una struttura destinata ad uno sport che a Treviso ha raggiunto livelli mondiali - aggiunge Franco Rosi, presidente del Consiglio Comunale - Con lo stadio Monigo così rinnovato, Treviso sarà pronta ad ospitare anche importanti eventi internazionali".