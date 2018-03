Compie 90 anni il primo sindaco donna di Mogliano

MOGLIANO VENETO Cora Bellio, primo sindaco donna di Mogliano Veneto, ha compiuto oggi 90 anni. Carola Arena, attuale Sindaco, e seconda sindaco donna a distanza di 37 anni, a nome di tutti i cittadini di Mogliano è andata a esprimerle tutto l’affetto e la riconoscenza per il costante impegno civile profuso nel corso della sua vita.

“Cora è sempre stata una donna tenace e coraggiosa fin dalla Resistenza, una donna impegnata fino a diventare la prima donna sindaco a Mogliano, una pioniera a quel tempo, anni in cui le quote rosa erano un’utopia. La sua è una figura che rimane scolpita nella storia della nostra città, una guida che ha contribuito, in prima linea, alla libertà, al cambiamento sociale e alla crescita della società civile” ha dichiarato Carola Arena.

Cora Bellio, nata a Mogliano nel 1928, aveva collaborato, assieme alla famiglia, al movimento partigiano della zona trasportando messaggi e armi. Esponente della Democrazia Cristiana trevigiana, è stata anche vice-presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, oltre ad ricoprire la carica di sindaco dal 6 ottobre 1975 al 27 luglio 1977, quando le donne in politica erano davvero poche. “Da parte di tutti noi, cittadine e cittadini di Mogliano, un affettuoso grazie per quanto ci ha dato in tanti anni vissuti intensamente nell’impegno civile e un caloroso augurio per questi 90 anni dedicati con gioia all’umano” conclude il Sindaco Carola Arena.